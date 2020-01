Unipampa realiza primeira posse de professores de 2020

A Universidade Federal do Pampa (Unipampa) recepcionou três novos professores efetivos em cerimônia de posse realizada nessa segunda-feira, 6 de janeiro de 2020. A solenidade foi a primeira recepção de servidores do ano e a primeira realizada na gestão do reitor Roberlaine Ribeiro Jorge, iniciada em dezembro de 2019.

Tomaram posse:

Anderson Romario Pereria Corrêa – Campus São Borja

João Carlos Pereira de Moraes – Campus Jaguarão

Rafael Maroneze – Campus Alegrete

Participaram da cerimônia, além do reitor, o vice-reitor, professor Marcus Querol, o pró-reitor de Gestão de Pessoas, professor Charles Carpes, o pró-reitor adjunto de Gestão de Pessoas, Daniel Viegas, e a chefe de Gabinete, Magda Barreto.