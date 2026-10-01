Unipampa recebe escolas, premia projetos e movimenta Campus Alegrete com programação especial

A Universidade Federal do Pampa (Unipampa), Campus Alegrete, realiza nesta quarta-feira (30) uma programação especial que reúne ciência, tecnologia, educação e integração com a comunidade acadêmica. As atividades incluem a 6ª Feira de Ciências do Campus Alegrete, o Anima Campus e a Feira das Profissões.

A programação começou pela manhã com a 6ª Feira de Ciências, reunindo estudantes e educadores de diferentes escolas do município em um espaço de socialização, valorização e divulgação da produção científica desenvolvida pelos alunos.

Participaram das atividades estudantes das escolas Lauro Dornelles, Salgado Filho, Gaspar Martins, José Bonifácio, Emílio Zuñeda, Waldemar Borges, Honório Lemes, Divino Coração e Raymundo Carvalho.

Os trabalhos apresentados envolveram diferentes áreas do conhecimento, com projetos relacionados ao meio ambiente, sustentabilidade, tecnologia, educação, ciência e situações presentes no cotidiano. A proposta foi aproximar os estudantes da ciência por meio da observação, pesquisa, experimentação e desenvolvimento de soluções.

Entre os projetos apresentados esteve uma atividade voltada às abelhas nativas, destacando a importância desses animais para a biodiversidade, a polinização, o equilíbrio dos ecossistemas e a preservação ambiental.

Projetos premiados

A etapa regional da Feira de Ciências também definiu os projetos que representarão o Campus Alegrete na etapa estadual da FECIPAMPA, que será realizada neste ano em Bagé.

Os trabalhos premiados foram:

Educação Infantil: Da natureza para a arte: descobrindo cores e saberes indígenas;

Da natureza para a arte: descobrindo cores e saberes indígenas; Ensino Fundamental I: O ciclo da água: aprendendo como a chuva acontece;

O ciclo da água: aprendendo como a chuva acontece; Ensino Fundamental II: Sabão ecológico: uma possibilidade de sustentabilidade;

Sabão ecológico: uma possibilidade de sustentabilidade; Ensino Médio: Vozes que transformam: a rádio conecta JB como instrumento de busca, protagonismo e desenvolvimento estudantil;

Vozes que transformam: a rádio conecta JB como instrumento de busca, protagonismo e desenvolvimento estudantil; Ensino Técnico Integrado: Desenvolvimento de interface gráfica e integração de sistemas embasados em Raspberry Pi para aquisição de dados;

Desenvolvimento de interface gráfica e integração de sistemas embasados em Raspberry Pi para aquisição de dados; Educação de Jovens e Adultos (EJA): O preço das escolhas: educação financeira, juros e consumo consciente;

O preço das escolhas: educação financeira, juros e consumo consciente; Educação Inclusiva: Tátil Urbano: a Praça Getúlio Vargas ao alcance das mãos;

Tátil Urbano: a Praça Getúlio Vargas ao alcance das mãos; Laboratórios Didáticos Específicos: Torneira inteligente: uma proposta para reduzir o desperdício de água.

Anima Campus e Feira das Profissões

Durante a tarde, a programação segue no Campus Alegrete com o Anima Campus e a Feira das Profissões, integrando diferentes atividades em um mesmo evento.

A Feira das Profissões apresenta aos estudantes informações sobre cursos, áreas de atuação e possibilidades de formação, aproximando o público do ambiente universitário e das diferentes carreiras ligadas à Unipampa.