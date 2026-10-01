Unipampa recebe escolas, premia projetos e movimenta Campus Alegrete com programação especial

A Universidade Federal do Pampa (Unipampa), Campus Alegrete, realiza nesta quarta-feira (30) uma programação especial que reúne ciência, tecnologia, educação e integração com a comunidade acadêmica. As atividades incluem a 6ª Feira de Ciências do Campus Alegrete, o Anima Campus e a Feira das Profissões.
A programação começou pela manhã com a 6ª Feira de Ciências, reunindo estudantes e educadores de diferentes escolas do município em um espaço de socialização, valorização e divulgação da produção científica desenvolvida pelos alunos.
Participaram das atividades estudantes das escolas Lauro Dornelles, Salgado Filho, Gaspar Martins, José Bonifácio, Emílio Zuñeda, Waldemar Borges, Honório Lemes, Divino Coração e Raymundo Carvalho.
Os trabalhos apresentados envolveram diferentes áreas do conhecimento, com projetos relacionados ao meio ambiente, sustentabilidade, tecnologia, educação, ciência e situações presentes no cotidiano. A proposta foi aproximar os estudantes da ciência por meio da observação, pesquisa, experimentação e desenvolvimento de soluções.
Entre os projetos apresentados esteve uma atividade voltada às abelhas nativas, destacando a importância desses animais para a biodiversidade, a polinização, o equilíbrio dos ecossistemas e a preservação ambiental.
Projetos premiados
A etapa regional da Feira de Ciências também definiu os projetos que representarão o Campus Alegrete na etapa estadual da FECIPAMPA, que será realizada neste ano em Bagé.
Os trabalhos premiados foram:
- Educação Infantil: Da natureza para a arte: descobrindo cores e saberes indígenas;
- Ensino Fundamental I: O ciclo da água: aprendendo como a chuva acontece;
- Ensino Fundamental II: Sabão ecológico: uma possibilidade de sustentabilidade;
- Ensino Médio: Vozes que transformam: a rádio conecta JB como instrumento de busca, protagonismo e desenvolvimento estudantil;
- Ensino Técnico Integrado: Desenvolvimento de interface gráfica e integração de sistemas embasados em Raspberry Pi para aquisição de dados;
- Educação de Jovens e Adultos (EJA): O preço das escolhas: educação financeira, juros e consumo consciente;
- Educação Inclusiva: Tátil Urbano: a Praça Getúlio Vargas ao alcance das mãos;
- Laboratórios Didáticos Específicos: Torneira inteligente: uma proposta para reduzir o desperdício de água.
Anima Campus e Feira das Profissões
Durante a tarde, a programação segue no Campus Alegrete com o Anima Campus e a Feira das Profissões, integrando diferentes atividades em um mesmo evento.
A Feira das Profissões apresenta aos estudantes informações sobre cursos, áreas de atuação e possibilidades de formação, aproximando o público do ambiente universitário e das diferentes carreiras ligadas à Unipampa.
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