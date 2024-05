Unipampa se mobiliza em prol das vítimas das enchentes e produz sabonete e água sanitária em Alegrete

Em um momento de grande necessidade para o Rio Grande do Sul, a Universidade Federal do Pampa (Unipampa) se solidariza com as vítimas das enchentes e toma a iniciativa de produzir sabonete líquido e água sanitária para auxiliar os desabrigados. A ação, que será desenvolvida no Laboratório de Química do Campus Alegrete, contará com a participação de servidores e discentes da Instituição.

“Diante da situação crítica que assola diversas regiões do estado, não poderíamos ficar de braços cruzados. A Unipampa tem a responsabilidade de contribuir para o bem-estar da comunidade, e neste momento, isso se traduz em oferecer itens básicos de higiene para aqueles que perderam tudo”, destaca o diretor do Campus Alegrete, Ederli Marangon.

A produção inicial terá como destino a cidade de Alegrete, com a previsão de distribuição para outros municípios que foram afetados pelas inundações. Serão produzidos cerca de 520 litros de sabonete líquido e 50 litros de água sanitária.

Para além da iniciativa da Unipampa, a comunidade está convidada a se unir à corrente de solidariedade. Doações de alimentos, roupas, materiais de higiene e limpeza podem ser feitas em diversos pontos de coleta espalhados pelo cidade, inclusive no Campus Alegrete que fica localizado na Avenida Tiarajú, 810.

Fotos: Unipampa (Campus Alegrete)