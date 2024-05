Unipampa se prepara para quarta edição do Anima Campus

Share on Email

O campus da Unipampa de Alegrete se prepara para e realização da quarta edição do Anima Campus em que serão apresentados trabalhos de arte, culturais, esporte, saúde tanto de estudantes como da comunidade de Alegrete.

O Anima Campus teve três edições, em 2028, 2029 e em 2020, sendo essa última online, devido a Pandemia, de acordo com a professora Aline Vieira de Mello, professora do campus de Alegrete. As inscrições para a edição deste ano podem ser feitas até o dia 12 de maio. Mais informações sobre o evento, acesse bit.ly/anima campus. Para saber informações sobre o edital de credenciamento envie mensagem sobre [email protected].

A edição deste ano será no próximo dia 25 de maio das 10h às 19h.

A grande novidade desta edição é que pessoas físicas ou jurídicas podem expor, vender e/ou distribuir gratuitamente seus produtos, serviços e alimentos durante o evento. Para saber mais, acesse o edital de credenciamento: bit.ly/editalanima

E um evento cutural que busca valorizar segmentos locais, dentro do Campus da Universidade que tem sete cursos superiores na área de tecnologia, sendo referência em qualidade de ensino público superior no País.