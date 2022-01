UPA extrapolou muito a capacidade de atendimento nos últimos dias

Desde o Natal, a Unidade de Pronto Atendimento de Alegrete tem registrado um aumento considerável nos atendimento, chegando a superar o dobro de sua capacidade de atendimento em razão do novo surto da Covid-19.

Com uma demanda muito superior ao inicialmente projetado, a unidade atende em média mais de 200 pacientes por dia,desde o Natal chegando a 308 na segunda-feira(3).

Estes números contam, apenas, o primeiro atendimento durante às 24h, descartando os que são atendidos até três vezes, no mesmo dia. Porém, a média diária foi planejada para 150 consultas.

Conforme informações, os atendimentos do dia 25 até às 14h de ontem foram 2.187 pacientes. Destes atendimentos, o dia com maior volume, pós feriado de ano novo foi no dia 3, 39% dos pacientes relataram dor de garganta e 10,98% dor de cabeça, sendo a maioria com síndrome gripal. Apenas 8% por Dispneia – (é o termo médico usado para o que chamamos comumente de falta de ar ou de dificuldade de respirar. Quando um paciente tem dispneia, sua respiração torna-se irregular ou dificultosa, sendo que ele pode respirar de forma acelerada).

Diante desta grande demanda a Secretária de Saúde Haracelli Fontoura, disse à reportagem que o gripário vai ser reaberto. Também pontua, que as pessoas com sintomas leves devem procurar a sua ESF de referência, pois há equipes preparadas para o atendimento. Além disso, na UPA, não é realizado teste.

A cultura das pessoas de procurarem a Unidade de Pronto Atendimento, para saírem medicadas, com exames, entre outros detalhes, faz com que, mesmo diante do número expressivo de ESF(Estratégias de Saúde da Família), os pacientes se direcionem sempre para o local onde deveriam ser tratados, apenas, casos de urgência e emergência.

A triagem, um ponto fundamental, se faz necessária para que os casos mais graves sejam atendidos com a devida prioridade. A grande maioria das pessoas fica descontente com a classificação. Mas é necessário compreender o Grupo de Risco. A cor azul, são casos leves, a espera justifica-se pelo número de pacientes que chegam na sequência nas categorias verde, amarela e vermelha que são graduações mais severas, como o vermelho que se enquadra nos casos de emergência. O atendimento é feito de acordo com a triagem.

Veja abaixo s número de pacientes atendidos:

25/12: 159

26/12: 187

27/12: 247

28/12: 203

29/12: 201

30/12: 200

31/12: 173

01/01: 148

02/01: 208

03/01: 308

04/01: até às 14h : 153