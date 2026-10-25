Urnas chegam ao Cartório Eleitoral de Alegrete; votação transcorreu com tranquilidade

As primeiras urnas eletrônicas começaram a chegar ao Cartório Eleitoral de Alegrete às 17h20 deste domingo (25), após o encerramento da votação do segundo turno das eleições. O processo transcorreu com tranquilidade no município, conforme avaliação do juiz eleitoral Rafael Echevarria Borba e de Geovana Pahim Galli, chefe de cartório da 5ª Zona Eleitoral.

A equipe do Alegrete Tudo acompanhou o movimento durante o dia e constatou que, em algumas seções eleitorais, o fluxo de votantes foi menor em comparação com o esperado.

Na seção 10, localizada na Escola Freitas Valle, por exemplo, o primeiro turno havia registrado cerca de 30% de abstenção. Neste segundo turno, o movimento observado foi semelhante, sem aumento expressivo na circulação de eleitores.

No Ciep, a constatação também foi de menor fluxo de votantes. A percepção se repetiu em outras seções acompanhadas pela reportagem, embora os dados oficiais de comparecimento e abstenção ainda dependam da totalização dos resultados.

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Pedido de ampliação do horário

Decisão amplia horário de votação em todo o país

Um dos fatos que marcaram o encerramento da votação foi a decisão do ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), que determinou a prorrogação do horário de votação até as 19h, pelo horário de Brasília, em todo o país.

A medida ocorreu após relatos de dificuldades no transporte de eleitores e pedidos de ampliação do horário, inicialmente relacionados a municípios da Bahia.

A decisão foi divulgada por volta das 17h15, quando o horário regular de votação, previsto para se encerrar às 17h, já havia terminado. Em Alegrete, as primeiras urnas começaram a chegar ao Cartório Eleitoral às 17h20.

De acordo com o Cartório Eleitoral, não houve nenhuma determinação oficial para alterar o encerramento da votação, que ocorreu pontualmente às 17h. O processo transcorreu normalmente no município.

Apuração já começou

Enquanto as urnas eram encaminhadas ao Cartório Eleitoral, os primeiros resultados parciais já começavam a ser divulgados.

A apuração permitirá conhecer o resultado da votação em Alegrete e consolidar os números de comparecimento, abstenção, votos válidos, brancos e nulos.