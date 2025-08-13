Uruguaiana: Polícia prende dupla por tentativa de homicídio em emboscada

A Polícia Civil, por meio da 1ª Delegacia de Polícia de Uruguaiana, prendeu na manhã desta quarta-feira (13) dois homens investigados por participação em uma tentativa de homicídio ocorrida em maio deste ano. A ação contou com apoio das demais delegacias do município e da Operação Protetores.

Segundo a investigação, conduzida pela equipe do delegado Vinícius Seolin, a dupla é apontada como responsável por uma emboscada contra um homem no bairro Santo Antônio. O crime teria sido motivado por desavenças oriundas de disputas internas no sistema prisional. A vítima havia deixado o presídio apenas uma semana antes do ataque.

De acordo com a apuração, três indivíduos aguardaram o momento em que o homem retornava do trabalho e efetuaram cerca de 12 disparos. Mesmo atingida, a vítima conseguiu buscar atendimento médico e sobreviveu.

Um dos presos tem 32 anos e não possui antecedentes criminais. O outro, de 48 anos, já foi condenado por crimes de roubo, receptação e tráfico de drogas. As prisões foram decretadas pelo Poder Judiciário após a comprovação de indícios de autoria e materialidade do crime.

O delegado Seolin destacou que a prisão dos suspeitos reforça o compromisso da Polícia Civil com a redução dos índices de violência letal na cidade. Em 2024, Uruguaiana registrou menos de 10 homicídios, índice considerado aceitável pela Organização das Nações Unidas (ONU).

A Polícia Civil ressalta a importância da participação da comunidade no combate à criminalidade e disponibiliza canais para denúncias anônimas.

Denúncias anônimas:
📞 (55) 98416-1143
📞 0800 642 0121

