Uruguaiana: quatro pessoas são presas por roubo de veículo e sequestro

Nesta quarta-feira (28), policiais civis prederam em flagrante 3 homens e uma mulher integrantes da organização criminosa conhecida na região de Uruguaiana por roubos de veículos e do sequestro do proprietário.

Os criminosos estavam sendo investigados há meses e, em um dos monitoramentos, os policiais da Draco de Uruguaiana presenciaram o exato momento em que os suspeitos cometeram o roubo de uma caminhonete Hilux sequestrando o motorista. Os policiais aguardaram até o instante mais adequado para abordagem, que ocorreu na BR- 472 (altura Unipampa), circunstância em que os policiais renderam os autores do roubo, resgataram a vítima sequestrada e recuperaram veículo subtraído.

Polícia Civil

O grupo criminoso era investigado pelos três últimos roubos de veículos ocorridos no município, e era conhecido por sequestrar a vítima e deixá-la em local ermo amarrada e vendada. Os criminosos agiam desta forma com a finalidade para que a vítima não tivesse tempo suficiente de avisar os policiais do crime ocorrido enquanto os autores chegassem ao seu destino.

Os suspeitos utilizavam arma de fogo, revólver calibre 38 para garantir que a vítima não reagisse à investida e consecutivamente os autores levassem o veículo substraído para Livramento, onde este seria clonado e posteriormente revendido.

Com a ação, a Polícia Civil resgatou a vítima e recuperou o veículo subtraído.