Uruguaio é preso com carro clonado em Quaraí

Na tarde de segunda-feira (29), na BR 293 em Quaraí, a Polícia Rodoviária Federal prendeu um homem e recuperou um Ka que havia sido roubado em setembro de 2017 em Viamão. O carro usava placas clonadas.

Durante atividades de enfrentamento ao crime, policiais rodoviários federais abordaram um Ka com placas de Joinville, Santa Catarina. Durante a vistoria do carro os policiais verificaram irregularidades na sua identificação, atestando que as placas do veículo eram falsas.

O carro original, com placas de Viamão, tinha sido roubado à mão armada em setembro de 2017 naquele município.

O motorista do veículo, 24 anos e cidadão Uruguaio, alegou que seu irmão foi quem comprou o Ka pelo valor de 6.500 reais. O valor, pela tabela fipe, é de 26 mil reais.

O condutor foi preso em flagrante e encaminhado à polícia judiciária local. O verdadeiro proprietário do automóvel foi informado da recuperação do carro, que será devolvido a ele após os trâmites legais.