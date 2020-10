Uruguaio é preso, em Alegrete, por embriaguez ao volante

Compartilhe















Uruguaio foi preso pela Brigada Militar de Alegrete, na madrugada de sexta-feira(9), na Praça General Osório.

Por volta das 4h a guarnição estava em patrulhamento ostensivo quando se deparou com um veículo, Suzuki, com placas uruguaias, trafegando na contramão. Foi realizada ordem de parada e o veículo abordado. Durante a identificação do condutor, de origem uruguaia, de 35 anos, percebeu-se um forte odor de bebida alcoólica. Desta forma, ele foi convidado a realizar o teste do etilômetro que atestou 0,40 mg/l de álcool expelido pelos pulmões, acima de 0,34 mg/l e que é considerado crime de embriaguez ao volante.

Com toda documentação em dia, o condutor foi encaminhado à Delegacia de Polícia, onde foi realizado o registro de prisão em flagrante pelo crime de embriaguez ao volante, afiançável, pelo Delegado de plantão em R$ 2.090,00.

Dentro do veículo, que foi recolhido ao depósito do Detran, também foram encontrados uma lata de cerveja e um copo.

Depois de pagar o valor estipulado, o uruguaio foi liberado. Uma testemunha que acompanhou a prisão, disse à reportagem que ele teria vindo a Alegrete em razão de uma jovem que conheceu pelas redes sociais.