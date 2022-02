Usar tempero pronto pode causar problemas de saúde

Tempero pronto pode ser muito gostoso, dando aquele “tchã” que faltava na sua comida. Além disso, é uma maneira mais rápida de temperar, dando uma mãozinha quando se está atarefada ou com pressa.

Mas tudo que é gostoso tem um preço, não é mesmo? Esses temperos prontos, industrializados, contém uma grande quantidade de sódio, para dar mais sabor e fazer com que dure bastante tempo. Nutricionistas recomendam, no caso dos caldos, no máximo meio tablete por dia, uma quantidade que obviamente é ultrapassada pelos brasileiros.

Os 5 temperos mais prejudiciais à saúde:

Caldos em geral (tabletes): em um tabletinho pode se encontrar 1.015 mg de sódio, o que corresponde a 42% do quadradinho de caldo de carne. Como se não bastasse, também é encontrado açúcar, amido, aromatizantes e gordura vegetal. Realçador de sabor: é muito usado em pipocas, mas assim como o caldo, ele é repleto de porcarias, como silicato de alumínio e sódio. Molho de soja: 36% da sua fórmula é constituída por sódio, o resto é por carboidratos. Tempero pronto de alho e sal: quando olhamos aquele potinho logo pensamos: “huummmmm… Prático e rápido”. Sim! Prático, rápido e com 1.864 mg de sódio em apenas uma colherzinha de chá. Vá à feira comprar alho! Amaciante de carne: 54% dele é constituído por sódio, isso significa que de uma colher de sopa, mais da metade faz mal. Largue o amaciante de carnes e compre um martelinho.

O que acontece se usar muito tempero pronto?

• Ganho de peso;

• Sistema imunológico baixo;

• Crises de gastrite;

• Problemas de palatabilidade;

• Cálculo renal;

• Aneurisma.

Vale lembrar, que comer o tempero poucas vezes não irá fazer mal, mas usá-lo todos os dias irá. Temos uma quantidade de sal indicada por dia e quando esse limite é ultrapassado vária vez pode acabar desenvolvendo algo mais grave.

Tempero caseiro para substituir o caldo de carne:

Ingredientes:

1 kg de ossobuco ou ossos de vaca;

4 tomates cortados em 4;

2 talos de salsão;

3 cebolas cortadas em 4;

3 cenouras cortadas em 4;

1 talo e folhas de alho poró;

Talos de salsinha;

Grãos de pimenta do reino, tomilho e louro;

8 litros de água fria.

Modo de preparo:

• Leve todos os ingredientes (menos a água) ao forno até que os legumes caramelizem e a carne ou os ossos estejam assados (aqui este processo demorou 40 minutos em forno alto).

• Transfira para um caldeirão fundo os legumes, os ossos ou a carne e coloque 1 xícara de água para limpar o fundo de sua assadeira, este liquido escuro que fica no fundo dela esconde muitos sabores que serão agregados ao seu caldo,

• Coloque o fundinho da assadeira na mesma panela que foram os ingredientes e complete com a água fria,

• Coloque a panela sobre a chama mais baixinha do seu fogão, este cozimento lento vai transferir todo o sabor dos ingredientes para o caldo, cozinhe lentamente até seu caldo reduzir a 1/4,

• Coe e deixe esfriar, formará uma gordura flutuando sobre o caldo, assim que esfriar desengordure o caldo,

• Congele em potinhos, saquinhos ou faça cubinhos utilizando formas de gelo,

• Se quiser depois de desengordurar volte seu caldo para o fogo e reduza ainda mais, deixe que o líquido reduza pela metade, vai poupar espaço no seu freezer!

Geovanna Valério Lipa