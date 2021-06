Uso de máscara é necessário mesmo após vacina da Covid-19, população precisa fazer sua parte

Compartilhe















A campanha de vacinação para a covid-19 segue se alastrando pelas mais diversas faixas etárias e grupos prioritários. A vacinação já se tornou esperança de novos ares e, se não o fim, pelo menos o controle da pandemia já é uma luz no fim do túnel.

Entretanto, por mais que a população já esteja recebendo as doses das vacinas, e precisam de duas doses para atingir a eficácia comprovada por estudos, todos os cuidados básicos de prevenção não devem ser esquecidos. Continuar como rotina entre as pessoas: máscara no rosto, etiqueta respiratória ao espirrar e tossir, distanciamento social e higienização com água e sabão e álcool em gel.

A vacina não impede a circulação do Sars-Cov-2. Quem já se vacinou, mesmo que protegido e não desenvolva a doença, ainda pode carregar o vírus e transmiti-lo para uma pessoa que não tenha sido imunizada. Por isso usar a máscara e manter todos os cuidados é muito importante. Assim, para que tudo volte ao normal, é preciso que a maior parte da população já tenha recebido todas as doses da vacina.

Existem diversos estudos em vários países que comprovam a eficácia das máscaras de proteção. Em um desses estudos, realizado na Tailândia, mil pessoas foram entrevistadas para descobrir o risco de estarem com covid-19. As que disseram usar máscaras em situações de exposições tinham um risco 70% menor de ter a infecção.

De acordo com o Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC), dos Estados Unidos, outros sete estudos populacionais confirmaram os benefícios do uso generalizado das máscaras. Um deles foi feito com a população de uma cidade inteira na Alemanha e os outros em 15 Estados americanos. Todos eles revelaram que o uso da máscara reduziu o número de novas infecções. Conforme o CDC, se 15% da população dos Estados Unidos utilizassem a máscara isso evitaria um novo lockdown no país e um prejuízo de 1 trilhão de dólares para a economia americana, o equivalente a 5% do PIB americano.

Segundo especialistas, os maiores responsáveis pela disseminação do vírus são os pacientes assintomáticos, isto é, os que não apresentam sintomas. Estima-se que eles sejam responsáveis por pelo menos 50% dos novos casos. O uso de máscaras reduz bastante essa difusão silenciosa. Estudos preliminares revelaram que indivíduos que usam máscara, e mesmo assim pegam covid-19, costumam ter uma versão mais leve da enfermidade, pois a quantidade de vírus que ataca corpo tende a ser menor.

Em tempos de pandemia, usar máscara é um ato de responsabilidade social. A máscara ainda é uma das ferramentas mais eficazes no combate ao coronavírus (covid-19). Um dos principais problemas elencados pela profissionais de saúde do município em relação ao correto uso da máscara, é de que ela deve cobrir a boca nariz e queixo. Outro detalhe importante é em relação a higienização do material, ser lavado diariamente.

Júlio Cesar Santos Fonte: butantan.gov