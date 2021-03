Usuário do Residencial Terapêutico foi localizado

Compartilhe















Pouco tempo depois de sair, no PAT, o post sobre o idoso do Residencial Terapêutico que estava desaparecido, em Alegrete, um homem entrou em contato com a Diretora Geral da Saúde Mental, Nádia Mileto, para informar o seu paradeiro.

Mariano Leiria já foi localizado pelo Samu Mental e está de volta ao Residencial Terapêutico. A equipe do Sistema de Saúde Mental da Prefeitura de Alegrete agradece a todos que ajudaram na localização do seu Mariano, compartilhando a postagem e prestando informações sobre o sua localização.

Mariano saiu do Residencial no último dia 16 de março por volta das 18h. Ele estava em uma casa, abandonada, no bairro Medianeira.