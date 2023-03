Usuários da linha até o IFFar reclamam que ficaram nas paradas

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

O ano letivo mal começou e com ele os problemas com transporte ao IFFar. Neste dia 9, relata uma mãe que seu filho e mais três pessoas não puderam ir, porque não tinha mais vaga no ônibus.

Alguns usuários precisam se deslocar de casa até o Centro Social Urbano para pegar o carro que vai ao Passo Novo e não puderam chegar ao destino, pois o carro já estava com a lotação permitida.

A assessoria da empresa Fronteira Oeste informa que os três ônibus definidos em edital para fazerem a linha até o Passo Novo estão rodando normalmante. Eles saem sempre lotados da cidade, com 40 passageiros sentados como exige a Lei. A empresa não podem levar ninguém em pé, porque a linha roda em estrada estadual, que não permite que passageiros viagem em pé.

A saída dos ônibus de Alegrete até o Passo Novo é as 6h45min e retorna de lá às 8h. Depois um carro volta ao Passo Novo às 11h 45min. Um carro volta para a cidade as 14h e depois retorna ao distrito de Passo Novo às 15h 45min. E, às 17h, três carros retornam para a cidade. Depois, voltam três carros às 18h 18min novamente levam estudantes ao campus do IFFAr e voltam para a cidade às 23h. Cada ida e vinda dessas, os ônibus rodam 45 km.

O secretário de Segurança e Mobilidade, Daniel Biachi Rosso informa que fizeram reunião com a empresa. Ele esclarece que alunos que contrataram ônibus fretados e não foram nesses carros e, sim no da empresa Fronteira Oeste, ocasionou esse problema.

Ele diz, ainda, que os que fretaram transporte, que são dois ônibus, devem ir em seus carros para não dar problema aos que vão nos ônibus de linha ao Passo Novo que são em número de três veículos.