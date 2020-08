Usuários reclamam da falta de sinal da Vivo

Compartilhe









193 Shares

Neste dia 24 de agosto o sinal da operadora Vivo em Alegrete está apresentando problemas. Muitos usuários colocaram nas redes sociais a falta de sinal.

Em 2014, a Vivo (operadora de telefonia) também, passou por quatro falhas no sinal chamadas de “caladão” com interrupções nas ligações, muitas falhas no sinal e problemas com conexão na internet 3G.

Indo e voltando “fora do ar” a situação começa a preocupar usuários da operadora que ficam “na mão” com a ineficiência de serviços.

Alguns celulares apresentam problemas onde apenas ligações de emergências podem ser realizadas.

Técnicos informam que o problema pode ser congestionamento de linha, mas alguns usuários afirmam que passam dias sem sinal.

Como reclamar?

Se você está insatisfeito com sua operadora de telecomunicações, telefonia móvel (celular), telefonia fixa, internet (wireless, banda larga, 3g, provedor de acesso) ou TV por assinatura, saiba como utilizar o site da ANATEL ou o telefone da ANATEL (1331) para fazer uma reclamação.

Se você está cansado da Speady, Oi, Telefônica, Vivo, Claro, TIM, Brasil Telecom, Embratel, Net, Skype, TVA, etc. e não consegue resolver seu problema diretamente com o SAC destas empresas, saiba passo a passo como fazer a reclamação na ANATEL e resolver.

COMO FAZER RECLAMAÇÃO NA ANATEL

Só que a maioria dos clientes não sabe que a melhor forma de resolver os seus problemas não é no SAC da empresa e sim junto ao órgão regulador, a ANATEL (esta parte da ANATEL ainda funciona).

Inicialmente você tem que se cadastrar na opção “Ainda não sou cadastrado” e seguir todos os passos, para depois registrar a reclamação. Dá um pouco de trabalho, mas vale muito à pena, em menos de 24 horas alguém da companhia reclamada irá entrar em contato.

Como todo serviço do governo, tenha um pouco de paciência, já que é comum o site estar fora do ar, ou mesmo ser extremamente lento. Para quem teve dificuldades no site existe o telefone 1331, que é o mesmo serviço.

Vera Soares Pedroso