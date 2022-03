Usuários reclamam de atendimento na Farmácia Municipal

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

A Farmácia Municipal é o local onde convergem pessoas que consultam nas unidades de saúde e vão para retirar medicamentos.

Para isso precisam ter receita dos SUS. O problema e que há alguns dias chegam reclamações de que seguidamente a farmácia está sem sistema para retirada de medicamentos via processo. Isso vem de uma pessoa que disse ter ido pegar insulina para um familiar.

Também reclamam que não conseguem ligar para a Farmácia, porque ou está ocupado ou não atendem.

A secretaria Haracelli Fontoura diz que o sistema – depende de.Internet, tem dias que está um caos cai a todo instante. -As filas aumentaram muito com a procura na farmácia, pessoas que antes não necessitavam de medicamentos agora estao indo lá, esclarece. Estamos também com alguns profissionais em férias. E outra,

tem atendimentos que demoram mais em função de preenchimento de formulários, diz a Secretaria.

A farmácia tem analgésicos, antiflamatórios, remédios para hipertensão, dentre outros e atende em salas do Complexo Alexandre Lisboa.