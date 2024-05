Usuários são orientados a renovar campas por falta de ossuário no Cemitério de Alegrete

O veredaor João Monteiro (PP) fiscalizou, depois de relatos de alegretenses, sobre a situação de campas e ossuários no Cemitério Municipal. Depois de cinco anos sepultado em uma campa, a família deve retirar os restos mortais e providenciar a colocação em um ossuário.

Só que as pessoas tem sido orientadas pelo gestor do Cemitério, diz o Vereador, a fazer a renovação da campa, por mais um ano, por não ter ossuário. É uma situação difícil ou a pessoa, depois do cinco anos, renova ou retira os ossos das campas e coloca naquela casinha ao lado da Capela. Daí a cena é essa, relata Monteiro- sacos ou caixas de papelão com restos mortais, ao lado Capela do Cemitério.

E dentre as opções, cita o vereador, seria a menos pior a renovação para manter na campa e pagar o valor cobrado, neste caso, de R$ 287,39, enquanto o valor para transferência é R$ 114,96.

Eles diz que antes tínhamos a situação das pessoas que não iam resolver as transferências dos restos mortais de seus familiares. O vereador propôs uma lei para que as pessoas de baixa renda do.Município nao precisem pagar essa renovação e aguarda posição judicial. -Agora a situação é ainda pior, não tem mais lugar para sepultamento, tendo dinheiro para pagar ou não”, atesta.

-Entendo que a cobrança da renovação é inadequada, porque não depende da vontade das pessoas a impossibilidade de transferência, e assim a renovação, só se dá porque não tem vaga em ossuário Na pior hipótese entende que se o valor da renovação for pago, esse deve ser abatido quando da transferência e “compra” do ossuário”.

O vereador procurou a Secretaria de infraestrutura e de Finanças tentando uma solução dessa e outras pendências do Cemitério Municipal.

Ele solicita que as pessoas que estejam com problemas procurem na Secretaria de finanças -setor de tributos, com o servidor específico sobre essas taxas. João Monterio alerta que, de maneira alguma, realizem qualquer pagamento de outro modo que não a guia que a Secretária de Financas fornece. -No serviço público não existe pagamento em “dinheiro vivo”, não tem acontecido mas já aconteceu de queixas de cobranças de “taxas” extras”, salienta.

Carlos Romeiro, que administra o Cemitério de Alegrete, diz que está previsto a construção de mais 140 ossuários. Ele lembra que as pessoas devem ficar atentas para quando chegar 5 anos retirar os restos mortais das campas.