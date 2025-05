Vacina contra a gripe é liberada para toda a população no Estado

Share on Email

Apesar da ampliação, a recomendação segue sendo a de que as pessoas pertencentes aos grupos prioritários busquem a imunização.

Dados da Secretaria de Saúde de Alegrete indicam que a cobertura vacinal geral no município está em 32,25%. Entre os grupos prioritários, 37,66% dos idosos já foram imunizados, 15,21% das crianças receberam a vacina, e a cobertura entre gestantes está em 30,39%. As autoridades de saúde reforçam a importância de que a população procure as unidades de saúde para receber a vacina, que previne complicações respiratórias causadas pelo vírus influenza.

Dados atualizados até esta quinta-feira (15/05) apontam que, no Rio Grande do Sul, mais de 1,4 milhão de pessoas já se vacinaram contra a gripe neste ano. Isso representa, até o momento, uma cobertura de 28,5% entre os grupos prioritários: crianças (de seis meses a menores de seis anos), idosos (60 anos ou mais) e gestantes. A campanha, iniciada oficialmente em 7 de abril, tem como meta alcançar 90% de cobertura vacinal nesses grupos. Para os demais públicos, não há um índice alvo estabelecido, uma vez que o número de pessoas é estimado.