Vacina contra covid chega em Alegrete e logística de distribuição é rápida para 10 cidades da região

CoronaVac, vacina do Instituto Butantan feita em parceria com o laboratório Sinovac, já está em Alegrete. Às 16h30min, os dois veículos que trouxeram as doses para 10ª Coordenadoria Regional de Saúde cruzaram o trevo de acesso a Alegrete. Pouco mais de 15 minutos, adentrou o pátio da 10ª CRS, sob buzinas e aplausos.

Em prontidão desde às 11hs de segunda-feira, os dois motoristas que trouxeram as 4 mil doses que serão distribuídas para mais 10 Municípios, além de Alegrete, relataram que a viagem de 492 km foi tranquila. “Sob a benção de Deus”, destacou o profissional Ademir Santos.

A coordenadora da 10ª CRS, Heilli Temp, deu prioridade de distribuição aos municípios mais distantes como Maçambara e Itaqui.

E foi justamente a cidade de Itaqui, onde os profissionais chegaram em Alegrete por volta das 16hs, levaram as primeiras doses da região. A logística funcionou de maneira eficiente. Com as seringas entregues, tão logo a vacina chegou, os itaquienses pegaram a estrada de volta que terá um tempo previsto de 3 horas para chegar ao destino.

A profissional destaca que todas as Secretarias de Saúde dos 11 Municípios foram comunicadas para que os carros estivessem disponíveis no momento em que os imunizantes chegassem na 10ª.

Heilli organizou uma logística que facilitou o trabalho de todos. Em pouco mais de 30 minutos as doses foram entregues aos responsáveis pelo translado das vacinas até os respectivos Municípios.

“A vacinação inicia no nosso estado, munida de esperança e certeza de que juntos teremos pela frente dias melhores. Muitas vidas foram perdidas, lamentamos por isso e pedimos a todos: façam a sua parte!”- disse a coordenadora.

Ainda ontem, chegaram 50mil seringas, a primeira remessa. As doses da CoronaVac chegaram em Porto Alegre às 22h11 de segunda-feira, após atraso do voo que saiu do Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. A carga, que foi fracionada, veio em dois aviões. A segunda aeronave pousou por volta das 23h15.

Neste primeiro momento, o Rio Grande do Sul está recebendo 341,8 mil doses da CoronaVac, vacina do Instituto Butantan feita em parceira com o laboratório Sinovac.