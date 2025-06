Vacina da Influenza está disponível em toda rede de saúde para evitar gripe e internações

A coordenadora adjunta da 10ª CRS, Andreia Carneiro, informou em sua rede social que as vacinas da Influenza estão a disposição em todas as unidades básicas de saúde de Alegrete. O motorista da Coordenadoria Regional, com sede em Alegrete, Jorge Dorneles Carvalho enfrentou esta condição climática adversa para buscar a vacina em Porto Alegre e suprir as unidades de Alegrete e de todos municípios que integram a Coordenadoria Regional que tem essa e todos demais imunizantes

Ela informa que estudos comprovam que o alto índice de internações hospitalares e óbitos são de pacientes dos grupos prioritários, ou seja, idosos, gestantes e crianças menores de 6 anos e que não estão imunizados contra Influenza.

Portanto é muito importante que a comunidade de Alegrete busque a sua unidade da saúde faça a vacina para prevenir a Influenza e, por conseguinte, outras complicações respiratórias que são potencializadas durante o inverno

Andreia Carneiro esclarece que estão com super lotação nos hospitais, principalmente com pacientes deste grupo prioritário.