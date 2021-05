Vacinação com a primeira dose contra covid-19 continua nesta segunda-feira em todas as UBSs

Compartilhe















A Prefeitura de Alegrete, através da Secretaria de Saúde, informa que nesta segunda-feira, 03, continua a vacinação da primeira dose contra Covid-19, em todas as UBSs com sala de vacina. A vacinação se destina à população de 55 a 59 anos que possuem comorbidades e também para a população de 60 anos ou mais que ainda não recebeu a primeira dose.

A primeira dose será aplicada nos seguintes grupos prioritários:

– Pessoas com Síndrome de Down maiores de 18 anos. Sem necessidade de comprovação.

– Pessoas com doenças renais que fazem tratamento por diálise maiores de 18 anos

– Gestante e puérperas (passaram há menos de 45 dias pelo parto) e têm alguma comorbidade, maiores de 18 anos

– Pessoas com 55 a 59 anos com comorbidades

– Pessoas com deficiência permanente cadastradas no programa de Benefício de Prestação Continuada (BPC) de 55 a 59 anos.

Como é feita a comprovação das comorbidades?

O Cosems/RS orienta que o documento preferencial a ser apresentado é um laudo médico descrevendo o problema de saúde. Alguns casos também permitem a apresentação de receita de medicamento de uso continuado, como é o caso de pessoas com hipertensão, diabetes, doença pulmonar obstrutiva crônica ou asma. A recomendação é de que o documento seja “recente”, preferencialmente dos últimos 30 dias.

DPCOM