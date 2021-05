Vacinação contra a gripe continua em todas as Unidades Básicas de Saúde

Compartilhe















A Prefeitura de Alegrete, por meio da Secretaria Municipal da Saúde, segue o calendário para a vacinação contra a gripe nos grupos prioritários em todas as Unidades Básicas de Saúde do município. A campanha ocorre em nível nacional desde 12 de abril.

A primeira etapa iniciou pelas crianças acima dos seis meses e com menos de seis anos, gestantes e puérperas (mulheres que deram à luz em até seis semanas), trabalhadores da saúde e indígenas. Esse grupo recebeu a dose entre 12 de abril e 10 de maio.

Agora é a vez de idosos a partir de 60 anos e professores. Eles poderão se imunizar até 8 de junho.

De 9 de junho a 9 de julho serão vacinadas as pessoas com comorbidades e com deficiência permanente, os caminhoneiros, os trabalhadores do transporte coletivo, as forças de segurança e salvamento, integrantes das forças armadas, a população carcerária e os funcionários do sistema prisional.

De acordo com especialistas, a vacina da gripe, também chamada de influenza, é ainda mais importante durante a pandemia, pois ajuda no diagnóstico para o coronavírus, além de evitar uma sobrecarga no sistema de saúde. Essa vacina deve ser feita com um intervalo de 14 dias com as doses da vacina contra a covid-19.

2ª etapa: de 11 de maio até 8 de junho

Pessoas acima de 60 anos – 2.143.707

Professores – 141.254

3ª etapa: de 9 de junho até 9 de julho

Pessoas com comorbidades

Pessoas com deficiência permanente

Caminhoneiros

Trabalhadores de transporte coletivo

Forças de segurança e salvamento

Forças Armadas

Funcionários do sistema prisional

População privada de liberdade