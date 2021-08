Vacinação contra Covid-19 para 21 anos ou mais, neste sábado, em Alegrete

A Prefeitura de Alegrete, por meio da Secretaria de Saúde, informa que no sábado, 21, vacina a população de 21 anos completos ou mais com a 1ª dose contra a Covid-19. A vacinação ocorre das 8h às 11h30 no Ginásio do I.E.E.O.A, devido a previsão de chuva. Não haverá drive-thru.

A Prefeitura de Alegrete, por meio da Secretaria de Saúde, agradece à SMS de Santana do Livramento, que nesta sexta-feira irá liberar 1250 doses de vacina para Alegrete, as quais serão aplicadas no sábado. Agradece também à Secretaria de Saúde de Quaraí que liberou 1000 doses para o nosso município, as quais foram aplicadas na quarta-feira (18) e quinta-feira (19) desta semana. Ao todo, são 4250 doses de vacinas contra a Covid-19 disponibilizadas por esses dois municípios às demais cidades da região.

No momento da vacinação é possível fazer doações de alimentos para a campanha “Vacinação Solidária”. Todas as doações serão destinadas a famílias em situação de vulnerabilidade social do município.