Vacinação contra Covid continua para os grupos prioritários e caminhoneiros

Compartilhe















A Prefeitura de Alegrete, através da Secretaria de Saúde, avança nesta quarta-feira, 09, na vacinação dos grupos prioritários elencados pelo Plano Nacional de Imunização e pelo Plano Estadual de Imunização. A vacinação acontece em todas as UBSs com salas de vacinas.

Poderão se vacinar os motoristas e cobradores de transporte coletivo rodoviário de passageiros mediante comprovação e os caminhoneiros que possuam carteira de motorista categoria C, D ou E, e tenham na CNH a observação de que exercem atividade remunerada (EAR).

A primeira dose continua disponível em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) para pessoas com 59 anos e para os demais grupos já elencados. Para receber o imunizante é preciso apresentar documento de identidade e CPF.

A vacinação com a segunda dose da Astrazeneca também continua em todas as UBSs, enquanto a segunda dose com a Coronavac acontece apenas no antigo PAM através de agendamento. Para receber a segunda dose é preciso apresentar a carteira de vacinação, documento de identidade com foto e CPF.