Vacinação contra o Sarampo começa no dia 10 de fevereiro

A primeira etapa da Campanha Nacional de Vacinação contra o Sarampo inicia no dia 10 de fevereiro e vai até 13 de março. O objetivo é vacinar crianças e jovens de 5 a 19 anos de idade que ainda não receberam as duas doses da vacina.

Alegrete não registrou nenhum caso confirmado de sarampo, mas no Rio Grande do Sul, desde agosto do ano passado, são 82 casos confirmados.

Vacinar contra o sarampo é importante para evitar complicações que podem evoluir para o óbito. Até os 29 anos de idade todas as pessoas devem ter duas doses da vacina contra o sarampo e, dos 30 aos 49 anos, uma dose.

A vacina estará disponível nas seguintes UBS com salas de vacinas:

PAM – Rua Bento Gonçalves, 592, Cidade Alta

ESF Jesus Franco Pereira – Rua Padre Landel de Moura, 196, Isabel

ESF Boa Vista / Quilombola – Rua Pedro de Souza Bisch, 525

ESF Prado – Rua Olegário Vitor de Andrade, 620

ESF Rondon – Marechal Rondon, 280, Bairro Saudade

ESF Piola – Rua Telêmaco Ruas, 26

ESF Saint Pastous – Rua Francisco Felipe Soares, 312

ESF Dr. Romário – Rua Vereador Gaspar Martins da Silveira, S/N

ESF Promorar – Aloísio dos Santos Morais, S/N

ESF Nova Brasília – Rua Isabel Garaialde Peres, 135

ESF Centro Social Urbano – Avenida Tiarajú, 1969, Capão do Angico

ESF Vera Cruz – Rua Ten Juvenal Nascimento, 66, Emílio Zuñeda

ESF Vila Nova – Rua Benvindo Moutinho, 342

ESF Assentamento Rural Passo Novo – Álvaro Kruel

DPCOM-PMAlegrete