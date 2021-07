A Prefeitura de Alegrete, através da Secretaria de Saúde, informa que nesta quinta-feira (22) começa a realizar a vacinação de adolescentes (entre 12 e 17 anos) com comorbidades, com a primeira dose contra a Covid-19. A vacinação acontece a partir das 8h30 apenas no antigo PAM e no Centro Social Urbano.

Para se vacinar é preciso apresentar documento de identificação, CPF, cartão SUS apenas caso o adolescente não possua CPF e documento comprobatório da comorbidade.

Confira a lista de comorbidades a serem consideradas para vacinação contra a COVID-19 de adolescentes de 12 a 17 anos, conforme Informe Técnico nº10 do Centro Estadual de Vigilância em Saúde:

Obesidade grave: Obesidade Acima do percentil 97 ou escore Z acima de 2 desvios – através das avaliações e curvas de crescimento. Avaliada no gráfico de estatura e peso – do respectivo sexo e faixa etária;

Pneumopatias Crônicas GRAVES: Asma. Medicamentos em uso: broncodilatador de longa ação (formoterol/salmenterol) + corticoide inalatório OU Uso de corticoide sistêmico (oral) contínuo OU História prévia de internação hospitalar /UTI (após os dois anos de idade) OU Displasia Broncopulmonar;

Outros Imunodeprimidos: Doença Congênita/Rara/Genética/Autoimune. Neoplasias ou outras condições que prejudiquem a resposta imunológicas no momento atual (em tratamento). Cardiopatias congênitas com consequências sistêmicas. Doenças reumatológicas com uso de medicamentos imunossupressores. Pessoa vivendo com HIV. Neoplasias ou doenças hematológicas em tratamentos ou que justifiquem imunossupressão;

Hemoglobinopatia grave: Doença Falciforme ou Talassemia Maior;

Doença cardiovascular: Cardiopatias nas quais o quadro clínico cause comprometimento sistêmico;

Doença neurológica crônica: Doença neurológica com comprometimento de deglutição ou situação que aumente risco de doença pulmonar ou doença cardiovascular. Acidente Vascular Encefálico. Mielite Transversa. Paralisia cerebral com descrição de limitações;

Diabete Mellitus: Diabete Mellitus (Tipo1). Crianças com condição insulino-dependente.

Pessoas que receberam a vacina contra a Influenza precisam aguardar 15 dias para receber a vacina contra a Covid-19.

No momento da vacinação também podem ser feitas doações de alimentos para a campanha “Vacinação Solidária”. Todas as doações são destinadas a famílias em situação de vulnerabilidade social do município. A campanha é uma iniciativa da Câmara Municipal de Alegrete, do Conselho Municipal de Saúde, da UABA e da Prefeitura de Alegrete, através da Secretaria de Saúde e da Secretaria de Promoção e Desenvolvimento Social.