Vacinação de idosos com 65 anos ou mais acontece sábado pela manhã

A sequência da vacinação da primeira dose contra o Covid-19 de idosos com 65 anos ou mais acontece neste sábado pela manhã, das 7h30 às 11h30, nas UBSs com salas de vacinas e no antigo PAM (UBS Bento Gonçalves), onde há também o sistema de drive thru.

Para se vacinar é preciso apresentar documento de identidade e CPF. Pessoas que apresentarem sintomas gripais ou estão positivadas com a Covid-19 devem respeitar o período de isolamento e esperar a melhora dos sintomas para comparecer aos locais de vacinação.

Ao total foram destinadas 1470 doses para a vacinação de idosos com a primeira dose, estas são distribuídas proporcionalmente nas UBSs com salas de vacina e no antigo PAM.

