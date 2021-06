Vacinação para faixa de 57 anos é no final de semana

Compartilhe















Alegrete vai ampliar a vacinação contra a Covid-19 para pessoas com 57 anos completos ou mais sem comorbidades, neste sábado(12).

A Prefeitura de Alegrete, através da Secretaria de Saúde do Município, vai iniciar a vacinação de mais uma nova faixa etária: serão pessoas com 57 anos ou mais.

De acordo com informações da Prefeitura, a vacinação, novamente, vai acontecer no CTG Farroupilha.

Nesta sexta-feira (11) a aplicação da primeira dose do imunizante contra a Covid-19 ocorre nos trabalhadores da limpeza pública. A vacinação acontece em todas as UBSs com salas de vacinas, a partir das 8h30.

Para se vacinar é preciso apresentar documento de identidade, CPF e também documento que comprove a atuação profissional.

Também é necessário respeitar o prazo de quatorze dias entre as vacinas contra Influenza e a Covid-19.

No momento da vacinação também podem ser feitas doações de alimentos para a campanha “Vacinação Solidária”. Todas as doações são destinadas a famílias em situação de vulnerabilidade social do município.

Outra informação importante é que a imunização de homens e mulheres se mantém para a faixa de 58 anos, assim como, dos motoristas e cobradores de transporte coletivo rodoviário de passageiros mediante comprovação. Também dos caminhoneiros que possuam carteira de motorista categoria C, D ou E, e tenham na CNH a observação de que exercem atividade remunerada (EAR).

A vacinação para pessoas de 18 anos ou mais com comorbidades, deficiência permanente e profissionais da saúde, que ainda não se vacinaram, também prossegue a vacinação.

Já a segunda dose da AstraZeneca está disponível em todas as UBSs com sala de vacina, contudo, as pessoas que precisam tomar a segunda dose da CoronaVac devem procurar apenas o antigo PAM para agendamento.