Vacinação: quinta-feira está repleta de opções em imunização contra a Covid

A Prefeitura de Alegrete, por meio da Secretaria de Saúde (SMS), informa que a vacinação contra a Covid-19 continua nesta quinta-feira, 07, a partir das 08h30 e acontece durante o horário de funcionamento das UBSs. Confira os grupos e locais.

Vacinação com a 1ª dose:

A vacinação com a 1ª dose contra a Covid-19 para população de 18 anos ou mais e gestantes a partir de 18 anos acontece no PAM, a partir das 8h30, e prossegue durante o horário de funcionamento da unidade, de modo que a sala de vacinas do PAM não fecha ao meio-dia. Para se vacinar é necessário apresentar documento de identidade e CPF.

Vacinação com a 2ª dose:

Segundo a SMS, também acontece a antecipação da 2ª dose da vacina PFIZER para agendados para os dias 29/10 e 03/11, conforme orientação de intervalo de 08 semanas para o fabricante Pfizer/Wyeth, de acordo com a resolução Nº 316/21 – CIB/RS.

A vacinação acontece no PAM, e nas UBSs Rondon, Prado, Piola, Macedo, Vila Nova e Promorar, a partir das 08h30, com intervalo ao meio-dia conforme horário das unidades, a exceção é a sala de vacinas do PAM, que não fecha ao meio-dia.

Usuários com doses anteriores em atraso da vacina Pfizer poderão se dirigir às mesmas unidades.

Nesta quinta-feira, 07, ocorre ainda o adiantamento da 2ª dose da vacina ASTRAZENECA para os agendados para 13/10 acontece nas UBSs Vera Cruz, Boa Vista, Centro Social Urbano e Nova Brasília, a partir das 8h30, com intervalo ao meio-dia conforme horário das unidades. Para se vacinar é preciso apresentar RG, CPF e cartão de vacinação.

Os usuários em atraso de doses anteriores da vacina Astrazeneca poderão se dirigir às mesmas unidades citadas acima.

Vacinação com a dose de reforço (3ª dose):

A vacinação com a dose de reforço (3ª dose) contra a Covid-19 acontece no PAM e nas UBSs Rondon, Prado, Piola, Macedo, Vila Nova e Promorar.

A dose de reforço é destinada a idosos com 60 anos ou mais, que tenham recebido a 2ª dose há no mínimo 6 meses. Imunossuprimidos e pessoas vivendo com HIV/AIDS também poderão se vacinar, nos mesmos locais, desde que tenham recebido a 2ª dose há no mínimo 28 dias e mediante apresentação de atestado ou exame comprobatório. A vacinação ocorre a partir das 8h30 e para se vacinar é preciso apresentar documento de identidade, CPF e cartão de vacinação.

Profissionais de Saúde que realizaram a 2ª dose ou dose única há 06 meses, também poderão se vacinar e deverão comparecer com RG, CPF, carteira de vacinas, comprovante profissional e vínculo empregatício.