Vagas exclusivas para pessoas com deficiência são solicitadas em dois pontos de Alegrete

No começo desta semana, representantes do poder público e do projeto Pernas Solidárias Alegrete estiveram reunidos para tratar da implantação de vagas de estacionamento destinadas exclusivamente a pessoas com deficiência em pontos de grande circulação do município.

Participaram do encontro o secretário de Segurança Pública, Uiliam Rodolfo Almeida, o diretor Nei Machado, a servidora Vanessa Moraes, a idealizadora do projeto Pernas Solidárias, Carine Borges, e Larissa Stangherlin.

Durante a reunião, foram apresentadas solicitações para a criação de duas vagas acessíveis em locais estratégicos da cidade. Os pontos indicados são a Praça Getúlio Vargas, em frente à Urcamp, e a Rua General Sampaio, nº 538, em frente à Escola Voz e Melodia.

A iniciativa busca ampliar a acessibilidade e garantir melhores condições de deslocamento e autonomia para pessoas com deficiência. Segundo o Pernas Solidárias, a implantação das vagas representa uma medida de inclusão nos espaços públicos e de respeito ao direito de ir e vir.

A entidade destaca ainda que as vagas acessíveis não representam privilégio, mas o cumprimento de direitos previstos para garantir acessibilidade e mobilidade às pessoas com deficiência.

O projeto Pernas Solidárias Alegrete vem atuando na defesa da inclusão e da acessibilidade no município. A solicitação apresentada nesta terça-feira agora deverá seguir os trâmites necessários junto ao poder público para avaliação e possível implantação das vagas.

A proposta também reforça a importância da conscientização dos motoristas quanto ao uso correto das vagas destinadas às pessoas com deficiência. “Essa vaga não é sua. Nem por um minuto”, destaca a campanha divulgada pelo projeto nas redes sociais.