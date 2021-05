Vagner Fan defene novas tecnologias e mão de obra qualificada para atrair novos empreendimentos

Compartilhe















Na semana que passou o vereador Vagner Fan tratou de assuntos que considera prioridade no seu mandato, a qualificação tecnológica da cidade e das pessoas que constituem a mão de obra das empresas e futuras indústrias que poderão se instalar no município.

Conforme relato do vereador, esse processo é uma cadeia: “Temos em mente que Alegrete merece mais, mais empregos e oportunidades para que as pessoas não precisem se aventurar em buscas de novas chances, pelo contrário temos que gerar meios de atrair novos investimentos que atrairão mais pessoas, fazendo com que essa cadeia fortaleça nosso município”.

Na quinta-feira dia 13 de maio, a frente parlamentar da Ciência Tecnologia e Inovação, formada pelos vereadores Vagner Fan, Itamar Rodriguez e Jaime Duarte, juntamente com a Secretaria Caroline Figueiredo realizaram uma visita ao PAMPATEC, onde reuniram-se com seu Diretor Executivo Vitor Almada e o Coordenador de Incubadoras de Empresas Émerson Rizzatti para estreitar relações no intuito de fortalecer a área tecnológica e empreendedora do município.

Na ocasião conheceram a estrutura física do PAMPATEC e os projetos de empresas que tiveram seu nascimento com a ajuda da Instituição.

A frente Parlamentar entende que é essencial que a Câmara de Vereadores assim como o Executivo busquem alternativas para fomentar esse tipo de idéia, pois a cidade tem muitas pessoas de visão empreendedora que não avançam por falta de auxílio, o PAMPATEC é uma realidade que deu certo, já tendo incubado muitas empresas que hoje estão pleno vapor, gerando renda e emprego para os alegretenses, como a MUV Inteligência em Movimento, a Agrare Sistema de Gestão do Agronegócio, assim como as associadas ESCO GD e DevPampa.

Já na sexta-feira dia 14, o vereador Vagner esteve presente no IFF Farroupilha, realizando encontro com os diretores Ana Rita Costenaro Parizi, Thales Machado e Luciano Borges, onde foi realizado uma reunião para tratar futuros projetos e estratégias de promoção e desenvolvimento do IFF Farroupilha juntamente com a comunidade escolar e a população da região.

Na ocasião foram apresentadas as demandas do Campus e da comunidade escolar, o desejo de expansão e desenvolvimento do Campus, com possível apoio do legislativo e do Executivo municipal. A visita nas dependências foi realizada e foram mostradas todas as melhorias e reparos realizados para os mais de 1500 alunos que retornarão às aulas.

O IFF oferece cursos de ensino médio e técnico, assim como cursos de graduação e pós graduação, nos três turnos. Uma demanda urgente que o vereador se empenhará e na disponibilização de linhas de ônibus que atendam as demandas dos alunos e professores que precisam se deslocar de Alegrete até o Passo Novo.

Seguindo a visita naquela região, o Vereador realizou uma vistoria na estrada que dá acesso a localidade do São João, tendo referência demandas de moradores locais que relatam os perigos da RS 377 próximo ao acesso da localidade, o vereador ressaltou a importância de instalar redutores de velocidade, sinalização e iluminação na área, devemos ter a consciência que além das segurança das pessoas que ali transitam, essas áreas são importantes corredores de escoamento da produção do município.

Já em visita ao distrito de Passo Novo, o vereador pôde conversar com alguns moradores locais e foi ao posto de saúde para avaliar as condições e coletar as demandas dos profissionais da área da saúde.

“Em plena pandemia sabemos que mais do que nunca é importante apoiar e melhorar as estruturas de trabalho destes profissionais que salvam vidas”, destacou o vereador.

Ainda sobre o Passo Novo Vagner destaca que será um local de forte atuação, inclusive colocou seu gabinete à disposição total dos moradores, onde as demandas terão agilidade no processo legislativo.

“Os alegretenses que moram no Passo Novo terão o mesmo empenho e cuidado por parte do nosso gabinete”, finalizou Vagner.