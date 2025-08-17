Vai iniciar o recapeamento e revitalização de duas importantes vias: Barão de Cerro Largo e Avenida Liberdade

Na sexta-feira (15), o prefeito Jesse Trindade, acompanhado do vice-prefeito Luciano Belmonte, secretário de Finanças, José Luiz Cáurio, da arquiteta Catiellen Thurow e do engenheiro civil Carlos Alexandre Conceição, anunciou dois importantes avanços para Alegrete. Foi assinada a viabilidade orçamentária para a revitalização da Avenida Barão do Cerro Largo, centro de Alegrete, que já segue para processo de licitação. Já na Avenida da Liberdade, a boa notícia é que as obras de recapeamento têm início previsto para a próxima semana.

Essas intervenções são consideradas estratégicas para o desenvolvimento urbano do município, pois atendem demandas antigas da população e prometem melhorar a mobilidade e valorizar os espaços públicos. Juntas, representam um investimento de aproximadamente R$ 2,9 milhões, integralmente custeados com recursos próprios da Prefeitura.

Avenida Barão do Cerro Largo

Localizada no coração da cidade, a Avenida Barão do Cerro Largo ganhará um projeto de revitalização que deve transformar a paisagem urbana e ampliar a segurança de motoristas e pedestres. O plano prevê:

Recapeamento de toda a via, em uma extensão de 7.876 m²;

Instalação de folhagens e plantio de árvores folheiras ao longo dos postes de iluminação;

Nova sinalização viária, com demarcação de estacionamentos;

O trecho a ser revitalizado compreende o cruzamento da General Sampaio até a Visconde de Tamandaré. O valor total do investimento é de R$ 1,19 milhão.

De acordo com o prefeito Jesse Trindade, a obra representa mais do que uma intervenção urbana:

— “Hoje avançamos em um sonho antigo da nossa comunidade. A assinatura da viabilidade orçamentária marca um passo fundamental para transformar esse anseio em realidade. A Barão ganhará mais beleza, segurança e qualidade de vida para todos.”

Avenida da Liberdade

Já a Avenida da Liberdade terá obras iniciadas já na próxima semana. O projeto contempla:

Recapeamento completo em ambos os lados da via;

Melhorias no sistema de drenagem no entroncamento com a Praça da Paz;

A intervenção será no trecho que vai da Brigadeiro de Oliverio até a Avenida Da Saudade.

O investimento é de R$ 1.779.999,00, também com recursos municipais. A previsão é de que os trabalhos sejam concluídos entre 30 e 60 dias.

Impacto para a cidade

As duas obras representam um marco para Alegrete. A revitalização da Barão do Cerro Largo, por sua localização central, promete valorizar e reforçar a identidade visual do município, tornando-se um dos principais cartões-postais do centro. Já a recuperação da Avenida da Liberdade atende a uma demanda histórica de infraestrutura e mobilidade.