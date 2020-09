Vakinha em apoio ao Coletivo Multicultural é criada para manter vivo o movimento artístico em Alegrete

Compartilhe









O Coletivo Multicultural de Alegrete precisou mudar de sede devido aos custos de aluguel, porém, para adequar sua nova sede e entregar a antiga em condições, precisará arcar com algumas despesas, que infelizmente não possui no momento.

A trupe de abnegados do Coletivo está solicitando a todos que puderem contribuir ou divulgar a campanha para alcançarem o objetivo.

O Coletivo Multicultural de Alegrete é um projeto gestado pela Associação Cultural Mensageiros (Instituição sócio-cultural de caráter filantrópico criada em 2004) que desenvolve ações culturais nas linguagens do cinema, teatro, artes visuais e literatura. As atividades contemplam oficinas, mostras, exibições de cinema, espetáculos teatrais e produções audiovisuais.

Desde 2015, o Coletivo Multicultural desenvolveu inúmeros projetos, como sessões de cinema semanais, oficinas de teatro para crianças, adultos e terceira idade, produção de curtas metragens, projetos de literatura, como Sociedade Literária, O Som da Leitura, Gabinete das Histórias Sombrias, Primeira Página, dentre outros.

DIFICULDADES ENFRENTADAS

A maior dificuldade enfrentada pela instituição é manter as despesas de aluguel, água, luz e internet em dia, visto que o Coletivo não possui renda própria e funciona mediante o apoio de empresas e pessoas alinhadas com a cultura local.

A despesa mensal média do Coletivo gira em torno de R$ 1850, considerando aluguel, água, luz e internet. Atualmente a instituição consegue arrecadar em torno de R$ 1300 através de doações.

Diante da pandemia, as contribuições para manter o Coletivo diminuíram de forma significativa, fazendo com que buscássemos outras formas de resistência para não fecharmos as portas. O valor arrecadado servirá para as despesas mensais, reformas do espaço antigo e investimentos no novo espaço.

COMO AJUDAR?

Você pode contribuir com qualquer valor pelo Vakinha, Conta Bancária (abaixo) ou, se preferir, entre em contato com o Coletivo.

Conta Bancária:

Associação Cultural Mensageiros

Conta: Caixa Econômica Federal.

Ag: 0455

CC: 79085-7 Digito: 03

CNPJ: 06.907483.0001-99

CONTATOS/CURTIDAS:

Página no Facebook: https://www.facebook.com/coletivomulticultural

Canal no Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCFibNSPG8FaZlUSg74oby4w

Caso não puder contribuir em valores, nos ajude compartilhando a Vakinha!

“Vamos juntos lutar para que se mantenha um espaço de arte democrática no nosso Alegrete”.