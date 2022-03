Valor de emenda parlamentar vai pavimentar várias ruas de bairros

Nos últimos dias, muitas obras de melhorias de infraestrutura estão sendo registradas nas vias públicas.

São benfeitorias que estão indo ao encontro de desejos antigos dos moradores dos bairros e centro da cidade.

A Prefeitura de Alegrete, por meio da Secretaria de Planejamento, confirmou o recebimento de mais uma emenda parlamentar do deputado Afonso Mota, para pavimentar ruas do município.

O valor chega cerca de R$ 840.000, com repasse de R$ 723.352 e contrapartida R$ 115.147,98.

As ruas contempladas foram: João Pedro Nunes da Silveira (trecho entre a Rua Aristides Figueira e Rua Jorge José Boabaid), no bairro Nossa Senhora da Conceição Aparecida, José Ramos Lopes (trecho entre Rua Pastor Manoel Pereira Dorneles e Rua Evandro Luis Rohde) no bairro José de Abreu, Nova República (trecho entre a Av. Poço de Bombas e Rua Marechal Castelo Branco), no Bairro Gamino e Timbaúva (trecho entre a Rua Açucenas até o final da rua), no Bairro Capão do Angico.