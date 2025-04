Valter Lopes, de Alegrete, é o contemplado com carro zero km no sorteio da NFG

Ocorreu na noite de sexta-feira (4), pouco antes da cerimônia de abertura oficial da 3ª edição do Festival da Linguiça Campeira, o sorteio do programa Nota Fiscal Gaúcha (NFG), que contou com a participação de mais de 49 mil contribuintes cadastrados. A iniciativa, promovida pela Secretaria Municipal de Finanças em parceria com a Receita Estadual, visa incentivar a população a solicitar a inclusão do CPF na nota fiscal, como forma de fortalecer a arrecadação e o controle tributário.

O evento foi realizado com a presença do vice-governador do Rio Grande do Sul, Gabriel Souza, do prefeito Jesse Trindade, do secretário municipal de Finanças, José Luiz Caurio, além de demais autoridades e convidados.

Um dos principais atrativos foi o sorteio do veículo Fiat Mobi, realizado ao vivo por meio da plataforma oficial do Estado do Rio Grande do Sul. O procedimento contou com a presença de um auditor fiscal da Secretaria da Fazenda Estadual, garantindo a lisura e a transparência do processo. O ganhador do carro é o alegretense Valter Lopes.

A adesão ao programa estadual permite que o município promova sorteios próprios, com premiações mensais de R$ 2 mil, além de integrar os contribuintes ao sorteio estadual, cuja premiação principal é de R$ 30 mil. Todos os cidadãos que incluírem o CPF nas notas fiscais de compras realizadas entre março de 2024 e fevereiro de 2025 estarão automaticamente concorrendo aos prêmios.

De acordo com a organização, o programa busca conscientizar a população sobre a importância de exigir a nota fiscal e ampliar a participação cidadã na fiscalização dos tributos. A estimativa é de que a campanha tenha impacto direto na arrecadação local e na melhoria da aplicação dos recursos públicos.