“Vamos construir a saúde que nós queremos para Alegrete”, diz Heilli na Câmara

Na manhã da última quinta-feira (08), na 21ª sessão da Câmara em Alegrete, o espaço regimental foi para a Secretaria de Saúde, numa convocação de autoria do vereador Eder Fioravante/PDT.

A Secretária Municipal de Saúde, Heilli Temp, compareceu a Sessão Ordinária, convocada para esclarecer em plenário sobre a implementação do projeto “Plantão médico 24 horas” na Zona Leste do Município, no Centro Social Urbano.

O vereador Eder Fioravante, expressou que o engajamento é para executar a demanda de extrema necessidade para os moradores da Zona Leste.

Heilli falou dos avanços e dificuldades à frente da pasta. Sobre o projeto, esclareceu que ainda está vigente o Plano Municipal de Saúde 2022, que termina agora final de 2025.

A secretária disse ainda que este pedido não contempla a estratégia na saúde na Zona Leste, e que na Conferência Municipal de Saúde pautará o Plano Municipal para os próximos 4 anos. O evento ocorre dentro de algumas semanas, e segundo a secretária, será neste a construção e aprofundamento do que a comunidade necessita na unidade.

Aos vereadores, ela afirmou que o atendimento 24 horas desafoga o sistema de saúde, mas precisa ser resolutivo. No final a a secretária pontuou “Vamos construir a saúde que nós queremos para Alegrete e buscar estratégias para atender a todos”, completou a Secretária Heilli, no Plenário Gaspar Cardoso Paines.

Nas manifestações, os vereadores pediram para repensar a espera até a Conferência, e que seja feito um planejamento estratégico com um estudo completo, apontando o que precisa de recursos humanos, infraestrutura, orçamento mensal e equipamentos.

Fotos e fonte: assessoria CMA