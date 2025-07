Vandalismo e depredação: o dilema do prédio da estação ferroviária está longe de ser resolvido

Uma semana após a prefeitura reagir contra mais um ato de vandalismo no prédio da estação ferroviária de Alegrete, uma câmeras de vigilância foi alvo de furto. No local, além de iluminação no pátio da gare, foram instaladas duas câmeras na plataforma e no acesso parte frontal (rua).

Conforme o secretário de Segurança Pública, Mobilidade e Cidadania, Uilliam Rodolfo Almeida, foi identificado o responsável pelo ato de vandalismo e encaminhado para tratamento devido a dependência química.

No último dia 10, o prefeito Jesse Trindade, acompanhado do vice-prefeito Luciano Belmonte e do secretário de Segurança Pública, Uilliam Rodolfo Almeida, realizaram uma visita ao prédio da estação férrea, após um incêndio causado pela queima de um colchão no interior do prédio da estação férrea.

Como forma de coibir mais atos contra o patrimônio, a Administração Municipal ordenou uma limpeza do prédio, instalação de câmeras de monitoramento conectadas ao CIOSP e uma presença maior como uma das formas de oferecer mais segurança contra a depredação do prédio histórico.

O prédio federal pertence ao DNIT, e com essa ação o Município está assumindo a responsabilidade provisória do espaço. O prefeito destacou que nos próximos meses, deverá ser realizada uma reforma emergencial, assim como a instalação efetiva de uma base da Secretaria de Segurança Pública e, paralelamente, orçar o projeto completo de revitalização, com apoio da iniciativa privada ou futura destinação para uso da comunidade.

A reportagem conversou com o vereador José Rubens Pillar que levantou uma bandeira sobre o descaso com o prédio e a preocupação quanto ao patrimônio. Entre tantas demandas a última foi no dia 15 de julho, com um pedido de providências apresentado juntamente com o vereador Gilmar Lima Martins , em fevereiro deste ano e reiterado agora em julho.

Solicitando a realização de uma inspeção predial no edifício principal da Estação Ferroviária, incluindo a cobertura da área de embarque e desembarque, bem como a elaboração de um laudo técnico/pericial que avalie o estado de conservação do prédio, identifique riscos e oriente ações urgentes de manutenção e reparo.

“Não vejo correto uma instalação no prédio. Como isso será possível sem uma avaliação prévia, via vistoria técnica, inclusive verificando riscos para tanto sem as devidas adequações. Vi que fizeram limpeza e pintura, mas isso é apenas paliativo”, pontuou o vereador.

Pillar destaca que é importante essa ação de monitoramento, de movimentação no prédio por parte do poder público, mas sustenta ser essencial a vistoria técnica especializada. “Fico temeroso com relação a riscos que a edificação apresenta, não somente para a sua preservação, mas também para as pessoas que transitam por ali. O telhado está caindo, há pedaços de reboco que se desprendem, facilmente”, resigna-se José.

O PAT esteve no local no início da tarde de segunda-feira (21), é possível observar lixo espalhado, roupas espalhadas em um compartimento que a grade foi violada. Uma viga que está sustentando parte do telhado da área de embarque e desembarque de passageiros tem trechos bem deteriorados. No entorno de janelas tem partes que mostram que os vândalos estão quebrando na volta das grades e restos de materiais que foram usados para fechar as portas de madeiras espalhados pela plataforma. Parte do telhado (na frente), de ambos os lados, pedaços estão se desprendendo.

O monitoramento segue 100%, enquanto a ocupação provisória do espaço não for concluída o local corre sérios riscos.