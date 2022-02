Vânia Dreher: a aventureira alegretense que já percorreu 57 países

Vânia e Delcio companheiros inseparáveis

Vânia saiu de Alegrete em 1980, logo após o casamento com Delcio Dreher, que também é um aventureiro. O filho do casal é comandante de linha aérea.

Vânia tem 7 álbuns escritos, dois sobre caminhos. Já fez 32 caminhos e o marido 33. “Em breve estaremos indo para a terrinha”, anuncia a alegretense ao atender a ligação da reportagem do PAT.

Cada aventura é registra em livros

Ao lado do marido, Vânia finalizou recentemente a Travessia do Cassino ao Chuí, foram 237 km caminhando, aventura que ela é acostumada e possui um currículo elogiável.

Ela tem um projeto de conhecer o mundo. Já soma 57 países visitados. São 33 caminhos no Brasil e em outros países.

Alegretense na Irlanda

Ela conta que começou em 2005, caminhando nas Missões. A partir daí não parou mais. “Fizemos o Caminho de Santiago, saindo de San Jean, França em 2016, em 2018 fizemos saindo de Portugal, também fizemos o Caminho de Assis, na Itália”, revela Vânia.

Casal aventureiro

O último, foi a Travessia Cassino/ Chuí. Também esteve na Trilha Inca, no Peru e Caminhos na Argentina e Paraguai. Além de caminhadas ela faz trilhas, como a volta na Ilha de Florianópolis, uma parte de caiaque ( o que fez com que se apaixonasse de vez por esse esporte). “Compramos um e sempre que podemos navegamos. É uma maravilha”, comenta.

Travessia Cassino ao Chuí

Aventuras no Jalapão, Chapada Diamantina, Chapada dos Veadeiros é com a alegretense que diz que só não anda de bicicleta. Vânia possui 7 álbuns com fotos e com as histórias das andanças pelo mundo. Entre eles, destaque para um cruzeiro nas Galápagos, safáris na África, trem transiberiano, Ilha de Páscoa, Egito, Índia, Jerusalém, Jordânia e pela África.

Alegretense conta que já conheceu lugares fantásticos

O marido Delcio é natural de São Francisco de Paula é companheiro inseparável de Vânia nas aventuras. Juntos, eles já conheceram todos os países comunistas: Cuba, Vietnã, China , Laos, só falta a Coreia do Norte.

Argentina, foi uma experiência incrível, relembra a alegretense

Vânia já adianta a próxima viagem, em maio parte rumo à Nova Zelândia e Austrália, logo em seguida participa de um cruzeiro na Polinésia.

Vânia diz que se apaixonou pelas aventuras

Radicada em Gramado, a alegretense divide o tempo entre uma aventura e outra fazendo palestras em escolas, cursos técnicos e universidades, tudo de forma gratuita.

Afinal, histórias é que não falta para essa alegretense acostumada a viver boas aventuras pelo mundo afora.

Caminhadas pelo mundo, são um hobby da alegretense

Fotos: acervo pessoal