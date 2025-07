Vaqueanos da Fronteira comemora, com várias atividades, 65 anos de cultura e tradicionalismo em Alegrete

No último sábado, à noite, foi realizado, no grande salão do CTG, um baile com o grupo Vistaço. Sócios e admiradores desta entidade tradicionalista compareceram para prestigiar o baile de aniversário dos Vaqueanos da Fronteia, o segundo CTG mais antigo de Alegrete. Um grande público prestigiou o evento, que teve a colocação de faixas nas prendas da entidade e apresentação das invernadas.

No domingo(6), foi a vez do churrasco pelos 65 anos do CTG que lotou o salão principal na Rua Bento Manoel em que a família Vaqueana celebrou as mais de seis décadas de cultura e tradicionalismo em Alegrete.

O patrão Adarino Guedes de Deus e toda sua patronagem agradecem cada um que se empenhou para realizar as atividades do CTG e destaca a importância da entidade na preservação de valores e cultura gaúcha em Alegrete e no RS