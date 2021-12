Vara criminal seleciona candidatos a estágio remunerado

Fórum de Alegrete seleciona candidatos a estágio remunerado na vara criminal.

O Doutor Rafael Echevarria Borba, Juiz de Direito Titular da Vara Criminal da Comarca de Alegrete, no uso de suas atribuições legais, informa aos interessados que está aberto processo seletivo para preenchimento de uma vaga de estágio remunerado junto ao gabinete, bem como para formação de cadastro de reserva, na qual serão incluídos os melhores classificados.

Os interessados, matriculados a contar do quinto semestre, deverão comparecer no Salão do Júri do Foro da Comarca de Alegrete no dia 13/12/2021, às 15h, munidos de currículo, boletim acadêmico e caneta, ocasião em que preencherão a ficha de inscrição e participação do processo seletivo, que consistirá numa redação, sem consulta, e entrevista com o juiz e/ou sua equipe de assessoria.

As vagas destinam-se aos estudantes que estejam cursando a faculdade de Direito, em instituições conveniadas com o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul.