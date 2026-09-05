Vara do Trabalho de Alegrete mantém desempenho de destaque e já soma 509 processos julgados em 2026

A Vara do Trabalho de Alegrete vem mantendo, ao longo dos últimos anos, um desempenho de destaque na prestação jurisdicional. Os números mais recentes do Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT) mostram uma unidade com ritmo elevado de julgamento e forte participação da conciliação na solução dos conflitos trabalhistas.

Em 2026, até o momento, foram ajuizados 578 processos na Vara do Trabalho de Alegrete. Desse total, 509 já foram julgados, o equivalente a aproximadamente 88% do volume de processos novos registrado no ano. Os dados evidenciam a capacidade da unidade de dar andamento às demandas que chegam diariamente ao Judiciário trabalhista.

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Conciliação supera 74% dos processos solucionados

Outro indicador chama a atenção. Conforme os dados do CSJT referentes a 2026, 413 processos já foram solucionados, sendo 308 por meio de conciliação. Com isso, a Vara alcança índice de conciliação de 74,58%.

Na prática, o percentual significa que aproximadamente três em cada quatro processos solucionados pela unidade tiveram uma composição entre as partes, evitando a necessidade de uma decisão judicial sobre o mérito da controvérsia.

O resultado mantém a trajetória ascendente observada nos últimos anos. Em 2021, o índice de conciliação registrado na série histórica era de 68,32%. Em 2022, ficou em 62,88%, seguido por 65,76% em 2023. A partir de 2024, o indicador ultrapassou a marca de 70%, chegando a 73,88%, avançando para 74,19% em 2025 e atingindo 74,58% em 2026.

Resultado de 2025 reforça desempenho da unidade

O desempenho atual ocorre na sequência de um ano de intensa movimentação processual.

Em 2025, a Vara do Trabalho de Alegrete contabilizou 835 processos ajuizados e encerrou o ano com 843 processos julgados. O número de julgamentos superou, portanto, o volume de novos processos distribuídos naquele ano — foram oito julgamentos a mais do que o número de processos ajuizados.

Nos dados do CSJT de 2025, a unidade registrou 798 processos solucionados, dos quais 592 foram solucionados por conciliação, alcançando índice de conciliação de 74,19%.

A comparação entre os dois períodos deve considerar que 2026 ainda está em andamento, enquanto os números de 2025 correspondem ao ano encerrado. Mesmo assim, os indicadores deste ano demonstram a manutenção de um ritmo consistente de atuação.

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Três anos consecutivos de Selo de Excelência

O desempenho processual também está relacionado ao reconhecimento institucional recebido pela unidade.

A Vara do Trabalho de Alegrete foi premiada com o Selo de Excelência da Corregedoria do TRT4 em 2023, 2024 e 2025, conquistando o reconhecimento por três anos consecutivos.

Instituído pela Portaria Conjunta nº 6.235/2022 do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, o Selo de Excelência tem como propósito valorizar o trabalho desenvolvido pelas equipes das unidades judiciárias de primeiro grau e estimular a adoção de práticas que contribuam para o aprimoramento dos serviços prestados pela Justiça do Trabalho gaúcha.

Para receber a distinção, as Varas e os Postos precisam atingir índices de produtividade relacionados a diferentes aspectos da prestação jurisdicional. Entre os desafios avaliados estão a redução do acervo processual nas fases de conhecimento e execução, a solução dos processos mais antigos, a redução da taxa de congestionamento e dos tempos médios de tramitação, além da diminuição do número de processos no arquivo provisório.

O reconhecimento por três anos seguidos sinaliza, portanto, não apenas um resultado pontual, mas a continuidade de um trabalho voltado à eficiência, à produtividade e à redução do estoque processual.

Equipe conduz trabalho para manter os resultados

Atualmente, a Vara do Trabalho de Alegrete é dirigida pela juíza do Trabalho titular Dra. Fabiana Gallon, com o apoio do diretor de Secretaria Márcio Rodrigues Roos, responsável pela coordenação dos trabalhos de uma equipe formada por oito servidores.

A atuação da unidade também está inserida no trabalho de acompanhamento e fiscalização realizado pela Corregedoria do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, sob a condução da corregedora, desembargadora Dra. Maria Madalena Telesca.

Números mostram trajetória de evolução

A série histórica apresentada pelos dados revela uma evolução importante sobretudo no índice de conciliação. Depois de oscilar entre 62% e 68% nos primeiros anos do levantamento, o indicador passou a permanecer acima dos 70% a partir de 2024.

Ano Índice de conciliação 2021 68,32% 2022 62,88% 2023 65,76% 2024 73,88% 2025 74,19% 2026 74,58%

Entre 2021 e 2026, o índice cresceu 6,26 pontos percentuais, demonstrando o fortalecimento da conciliação como instrumento de solução dos conflitos trabalhistas na unidade.

Prestação jurisdicional em ritmo elevado

Os números de 2026 ajudam a dimensionar o trabalho realizado pela Vara. Dos 578 processos ajuizados no ano, 509 já foram julgados, enquanto 413 processos foram contabilizados como solucionados pelo CSJT. Paralelamente, 308 chegaram à solução por meio de conciliação.

O resultado combina dois aspectos importantes da prestação jurisdicional: capacidade de julgamento e estímulo à solução consensual dos conflitos.

Em uma unidade que atende trabalhadores e empregadores de Alegrete e região, os indicadores representam mais do que números estatísticos. Eles refletem a busca por uma Justiça do Trabalho capaz de dar resposta às demandas em tempo adequado, reduzir o estoque processual e, sempre que possível, promover acordos que encerrem os conflitos de maneira consensual.

Com três Selos de Excelência consecutivos e um índice de conciliação que alcança 74,58% em 2026, a Vara do Trabalho de Alegrete consolida uma trajetória de resultados que combina produtividade, julgamento de processos e incentivo à conciliação — desempenho construído pelo trabalho conjunto da magistratura, servidores e demais profissionais que atuam na unidade.