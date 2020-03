Variada programação marca a Semana da Mulher na Prefeitura de Alegrete

A Prefeitura de Alegrete, através da Secretaria de Promoção e Desenvolvimento Social, está realizando no mês de março, oficinas e atividades alusivas ao Dia Internacional da Mulher nos diversos serviços oferecidos pela secretaria.

Durante a primeira semana, as mulheres participantes da rede socioassistencial realizaram atividades físicas no Cras Extremo Leste em parceria com agentes de saúde da ESF Saint Pastous.

No Centro de Convivência aconteceu o Dia da Mulher Adolescente no SUAS, uma roda de conversa com a nutricionista Karen Peres abordou os temas Bulimia e Anorexia. Em seguida houve sorteio de brindes e apresentação do vídeo motivacional “Você é do tamanho dos seus sonhos”.

O Cras Sul realizou uma roda de conversa com o psicólogo Márcio Duarte, onde trabalhadoras do SUAS foram homenageadas. Foi abordado temas como autocuidado, vulnerabilidades dos usuários da rede e dos profissionais, desigualdades de gênero e assuntos alusivos ao Dia da Mulher. Após foi servido lanche e entrega de lembrancinhas.

A secretária Iara Caferatti informa que durante todo o mês de março serão realizadas atividades e convida todas as mulheres interessadas em participar para entrarem em contato com a secretaria para mais informações ou diretamente nos serviços.

Cras Leste – 3961 1674

Cras Extremo Leste – 3961 1744

Cras Sul – 3421 5252

Cras Norte – 3422 1906

Centro de Convivência – 3961 1131

DPCOM-PMAlegrete