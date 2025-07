Várzea Verde, Cruzeiro, Juventus e Raça arrancam vencendo na categoria Principal

No último domingo (6), no Complexo Jockey, foi dada a largada no Campeonato Amador da categoria Principal em Alegrete. A atividade é realizada pela Liga Alegretense de Futebol (LAF) e desta vez, conta com dez equipes na divisão.

Abrindo a rodada, o Várzea Verde venceu pelo placar de 2 x 0 a equipe do Vila Nova. O Cruzeiro Goleou a boa equipe do Santos pelo placar de 4 x 0 e fez o maior placar até o momento da competição amadora de Alegrete.

O Juventus venceu o Sindicato pelo placar de 1 x 0 em um jogo bem equilibrado. Centenário e Boca Juniors ficaram no empate em 1 x 1. Fechando os confrontos, a jovem equipe do Raça venceu por 3 x 1 a equipe do Atlético.