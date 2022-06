Vasco Alves entrega associação para moradores na antiga escola da comunidade

Share on Email

As comunidades do interior, a maioria distantes da área urbana, precisam de locais em que possam reunir seus moradores e oferecer atividades para ajudar as famílias que vivem nestas comunidades.

Para reunir as famílias, promover cursos, e possibilitar várias outras atividades será entregue, neste sábado (3) na antiga Escola Jorge da Silveira Pinto, uma sede para associação de moradores do Vasco Alves.

O vereador Cléo Trindade destacou o trabalho e disse que a Casa vai servir para que moradores da comunidade possam comercializar seus produtos da agricultura familiar.

A comunidade está empolgada e todos se uniram para ajeitar local e ate uma caixa de água foi colocada. A entrega será neste sábado dia 4, as 10h 30min