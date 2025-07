Vazamento interrompe trânsito em ruas do Centro, e agentes orientam condutores em Alegrete

Para conter o problema, servidores da Corsan precisaram abrir um grande buraco na via, o que levou à interrupção completa do tráfego de veículos na General Sampaio, entre as ruas General Vitorino e Gaspar Martins.

Dois agentes de trânsito do município foram designados para orientar os condutores durante a intervenção. Um deles permaneceu na esquina com a Rua dos Andradas, enquanto o outro atuou no cruzamento da General Vitorino com a General Sampaio, garantindo a segurança e a organização do fluxo no entorno do bloqueio.

O transtorno será momentâneo, restrito ao período necessário para que a equipe solucione o vazamento. A previsão é de que até o fim da manhã, o trânsito já esteja liberado.

Corsan conserta vazamento