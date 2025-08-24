Veículo da Saúde de Alegrete aquaplana na BR-290

O veículo aquaplanou em razão do grande volume de chuvas registrado na região.

Segundo informações, o motorista e o paciente foram socorridos e encaminhados ao hospital de São Sepé para atendimento e avaliação médica. Ambos receberam os devidos cuidados e não tiveram ferimentos graves.

Após a liberação, foi providenciada a continuidade da viagem do paciente até Porto Alegre, onde realizou exames relacionados a um transplante. O motorista, por sua vez, retornou para Alegrete.

O veículo da Secretaria de Saúde foi recolhido pela seguradora para avaliação dos danos.

De acordo com a secretária pasta, Heili Temp, depois da realização das testagens médicas na Capital, o paciente já está de volta a Alegrete, encontrando-se em boas condições, assim como o motorista.