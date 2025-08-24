Veículo da Saúde de Alegrete aquaplana na BR-290

Na madrugada de sexta-feira para sábado (23), por volta das 2h, uma camioneta do setor de transporte da Secretaria Municipal de Saúde de Alegrete se envolveu em um acidente nas proximidades do Boqueirão, trecho entre os municípios de São Sepé e Caçapava do Sul, na BR-290.

O veículo aquaplanou em razão do grande volume de chuvas registrado na região.

Segundo informações, o motorista e o paciente foram socorridos e encaminhados ao hospital de São Sepé para atendimento e avaliação médica. Ambos receberam os devidos cuidados e não tiveram ferimentos graves.

Após a liberação, foi providenciada a continuidade da viagem do paciente até Porto Alegre, onde realizou exames relacionados a um transplante. O motorista, por sua vez, retornou para Alegrete.

O veículo da Secretaria de Saúde foi recolhido pela seguradora para avaliação dos danos.

De acordo com a secretária pasta, Heili Temp, depois da realização das testagens médicas na Capital, o paciente já está de volta a Alegrete, encontrando-se em boas condições, assim como o motorista.

