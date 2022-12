Veículo é furtado e incendiado em Alegrete

Share on Email

De acordo com informações, um veículo Fiat Uno estava em chamas. Os Bombeiros realizaram a extinção do fogo e verificaram que não havia pessoas no carro.

Já, nesta manhã, o proprietário de uma oficina mecânica no bairro Centenário acionou a Brigada Militar devido ao furto de um Fiat Uno, que estava em frente ao estabelecimento comercial.

Desta forma, foi constatado que o carro incendiado era o furtado. O sinistro ocorreu por volta das 4h e, de acordo com o dono da oficina, foi quebrado o vidro da porta para que eles pudessem entrar no Uno que era de um cliente.

Até o momento, não há suspeitos do crime. A Brigada Militar realizou a remoção do carro que ficou totalmente consumido pelas chamas e estava sem as quatro rodas. O registro foi feito na Delegacia de Polícia.

