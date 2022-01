De acordo com os Bombeiros, a guarnição foi acionada e, ao chegar no endereço, populares já estavam realizando a extinção das chamas com extintores. A guarnição concluiu a ação e fez o rescaldo evitando que o sinistro se alastrasse para o interior do veículo.

Alegrete volta a registrar 47°C

Não há informações sobre o que originou o fogo, também, não houve feridos.