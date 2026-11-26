De acordo com as informações apuradas pela guarnição, um Nissan Kicks trafegava no sentido Centro/Bairro quando o motorista tentou realizar uma conversão à esquerda, utilizando uma abertura no canteiro central. Durante a manobra, o veículo atingiu a traseira de um Ford Escort, que estava estacionado em frente a uma oficina mecânica.

Com o impacto, o condutor do Nissan perdeu o controle da direção e acabou colidindo contra uma árvore.

O motorista do Nissan compareceu ao local após a chegada da Guarda Municipal e informou que havia se afastado momentaneamente para limpar uma escoriação. Em seu relato, afirmou que não conseguiu evitar a colisão e levantou a possibilidade de uma falha no sistema de freios do veículo.

Durante a fiscalização, os agentes consultaram os sistemas informatizados e constataram que o condutor não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nem Permissão para Dirigir (PPD). Diante da irregularidade, foram adotadas as medidas administrativas previstas, incluindo a emissão do respectivo Auto de Infração de Trânsito.

Leia mais: Black Friday: comércio de Alegrete já está no clima da campanha e Sindilojas projeta boas vendas

A Guarda Municipal realizou o atendimento da ocorrência, registrando os fatos e as circunstâncias relatadas pelos envolvidos e testemunhas.

Fonte: Secretaria de Segurança Pública, Mobilidade e Cidadania (SSPMC)

Fotos: Guarda Municipal