Veículo trafegava a quase 158 KM/h na 377, quase o dobro da velocidade permitida

Na última quinta-feira(16), o Comando Rodoviário da Brigada Militar(CRBM), flagrou um condutor a quase 160 KM/h, na RSC 377, em Alegrete.

Durante a operação de fiscalização com radar móvel, um motorista foi autuado pela imprudência de trafegar quase no dobro da velocidade permitida no trecho.

O veículo seguia sentido Manoel Viana/Alegrete e o flagrante ocorreu no Km 386 da RSC 377. O radar registrou que a velocidade naquele momento era de 158 km/h.

No local, a velocidade máxima permitida é de 80 km/h.

Segundo o Comando Rodoviário da Brigada Militar – CRBM, o objetivo da operação é coibir o excesso de velocidade na rodovia e reduzir os índices de acidentalidade, proporcionando um trânsito mais seguro.

Respeito aos limites de velocidade

O excesso de velocidade é uma das infrações mais cometidas no país e está entre as principais causas de acidentes graves no trânsito. Os limites de velocidade definidos em cada local levam em consideração as condições da via, como curvas, declives, aclives, questões relacionadas à visibilidade e circulação de pedestres.